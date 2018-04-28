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Число жертв нападения на школу в Китае возросло до девяти человек

Число жертв нападения вооруженного ножом человека на школу в провинции Шэньси возросло до девяти. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.



По данным полиции, погибли семь школьниц и два школьника, еще десять учащихся пострадали. При этом два человека скончались в больнице от полученных ранений.



Как отмечается, правоохранители задержали нападавшего.



По словам задержанного, он напал на учеников, потому что когда он учился в школе над ним издевались одноклассники.

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