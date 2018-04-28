Дайджест
Стали известны причины крушения самолета с бразильскими футболистами
28 апрель 2018 (12:38)
Причинами крушения самолета с футболистами бразильской команды «Шапекоэнсе» стали нехватка топлива и халатность. Об этом сообщает AFP.
В докладе управления по делам гражданской авиации Колумбии отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке горючего, когда самолет был в 40 минутах до места назначения. Вместо того, чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, воздушное судно продолжило лететь в колумбийский Медельин.
В конце декабря 2017-го вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, потерявший ногу в авиакатастрофе, впервые после случившегося вышел на поле. Футболист забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.
В докладе управления по делам гражданской авиации Колумбии отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке горючего, когда самолет был в 40 минутах до места назначения. Вместо того, чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, воздушное судно продолжило лететь в колумбийский Медельин.
В конце декабря 2017-го вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, потерявший ногу в авиакатастрофе, впервые после случившегося вышел на поле. Футболист забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.
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