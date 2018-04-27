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В Свердловской области обеспеченность автомобилями составляет 293 единицы на 1 тыс. жителей

УрБК, Москва, 27.04.2018. По состоянию на 1 января 2018 года, обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляет 293 единицы на 1 тыс. жителей. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».



В 38 регионах РФ обеспеченность автомобилями выше общероссийского уровня. Лидирующие позиции занимает Карелия (353 единицы на 1 тыс. человек). За ней следуют Псковская и Калужская области (по 351 штуки), немного уступает им Подмосковье (350 штук).



В четырех субъектах этот показатель равен общероссийскому: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области (по 293 штуки).



В остальных российских регионах обеспеченность легковыми автомобилями ниже среднего уровня. Причем наиболее характерно это для республик Северного Кавказа. Так, в Чечне самая низкая в стране обеспеченность легковыми автомобилями на 1 тыс. человек — 137 единиц.

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