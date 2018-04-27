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«Почта России» будет проверять все направленные в Екатеринбург посылки в связи с проведением ЧМ-2018
27 апрель 2018 (17:24)
УрБК, Москва, 27.04.2018. С 1 мая по 25 июля 2018 года «Почта России» устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении компании.
«Почта России» с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. В указанные субъекты прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде», — говорится в сообщении.
«Почта России» с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. В указанные субъекты прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде», — говорится в сообщении.
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