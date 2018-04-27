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Места для объектов нестационарной торговли в Екатеринбурге с 2019 года выставят на аукцион

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. В Екатеринбурге с 2019 года могут вступить в силу новые нормы распределения мест в схеме размещения объектов нестационарной торговли. Об этом журналистам рассказала председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева.



По ее словам, в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) разрабатывается соответствующий проект. Согласно существующей редакции, места для торговых точек будут распределяться через аукцион. Победителем конкурса станет тот, кто предложит максимальную цену за участок.



После победы на аукционе предпринимателю придется согласовывать проект павильона с учетом Градостроительных норм, благоустройства, а также концепции внешнего вида, которая была утверждена в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Е. Чернышева отметила, что с аукциона будут распределятся 40% от всех участков, поскольку владельцы киосков, которые размещены на этих площадках, заключили договора после 2015 года.



В схеме размещения на 2017-2018 годы власти Екатеринбурга утвердили 2 тыс. 645 мест для установки киосков.

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