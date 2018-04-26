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Качканарский завод «Металлист» перечислил оставшиеся 12 млн рублей задолженности по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Качканарский завод «Металлист» полностью погасил долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



«Руководством «Металлиста» перечислено порядка 12 млн руб. (оставшийся долг) на расчетные счета рабочих предприятия в счет погашения оставшейся суммы задолженности по зарплате. Таким образом, задолженность по заработной плате перед рабочими погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что, начиная с ноября 2017 года, руководство предприятия возместило порядка 53 млн руб. долга по зарплате перед сотрудниками.



«Расследование возбужденного уголовного дела о невыплате свыше двух месяцев заработной платы на предприятии продолжается», — отметили в свердловском СУ СК.



Напомним, с 1 июня 2018 года «Металлист» планирует уволить всех 564 работников.



Завод считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий города. Предприятие специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По некоторым данным, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа «Уралвагонзавода» от сотрудничества.

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