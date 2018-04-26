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Правительство РФ рассмотрит увеличение субсидий банкам на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 26.04.2018. Правительство РФ сегодня, 26 апреля 2018 года, рассмотрит вопрос увеличения на 805,3 млн руб. субсидий российским банкам, кредитующим субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.



«В соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию такой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 млн руб. Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования этой меры поддержки на 805,3 млн руб.», — говорится в сообщении.



В правительстве РФ считают, что принятие проекта распоряжения, по расчетам Минэкономразвития России, позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 млрд руб.

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