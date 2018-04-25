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В Горном Щите на три дня закроют для проезда перекресток улиц Ленина и Кирова
25 апрель 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Согласно постановлению администрации Екатеринбурга, в связи с проведением ремонтных (земляных) работ в поселке Горный Щит с 25 апреля до 27 мая 2018 года будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Кирова. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Ограничения транспортного сообщения в данном месте связано с процессом ремонта теплотрассы, расположенной по оси улицы Кирова. Энергетики приступили к ремонту в начале текущей недели, в связи с чем закрыли транспортное сообщение на 160-метровом участке ул. Кирова от Ленина до Кооперативной на период с 23 апреля по 18 мая 2018 года.
В связи с временным закрытием этого участка ул. Кирова и ее пересечения с ул. Ленина, в Горном Щите установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, ориентирующие автомобилистов на объезд закрытого отрезка улично-дорожной сети, а также изменена схема движения автобусных маршрутов № 11 и 11-м. В соответствии с согласованной схемой общественный транспорт и другие участники движения будут объезжать зону ремонта на ул. Кирова и закрытый перекресток Кирова — Ленина по соседним улицам Титова, Толстого и Колхозной.
Ограничения транспортного сообщения в данном месте связано с процессом ремонта теплотрассы, расположенной по оси улицы Кирова. Энергетики приступили к ремонту в начале текущей недели, в связи с чем закрыли транспортное сообщение на 160-метровом участке ул. Кирова от Ленина до Кооперативной на период с 23 апреля по 18 мая 2018 года.
В связи с временным закрытием этого участка ул. Кирова и ее пересечения с ул. Ленина, в Горном Щите установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, ориентирующие автомобилистов на объезд закрытого отрезка улично-дорожной сети, а также изменена схема движения автобусных маршрутов № 11 и 11-м. В соответствии с согласованной схемой общественный транспорт и другие участники движения будут объезжать зону ремонта на ул. Кирова и закрытый перекресток Кирова — Ленина по соседним улицам Титова, Толстого и Колхозной.
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