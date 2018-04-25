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В Свердловской области 17,1% жителей работают в условиях, не отвечающих требованиям гигиены

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. На Среднем Урале доля работающих в условиях, не отвечающих требованиям гигиены труда, составляет 17,1%, следует из доклада о правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за I квартал 2018 года.



«По результатам проверок удельный вес работающих в Свердловской области в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, составляет 17,1%. Доля проб воздуха, превышающих ПДК, на пары и газы, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности, в 2017 году составила 2%, на пыль и аэрозоли составила 2,1%», ― говорится в документе.



Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по шуму, составила 13,5%, по вибрации — 5,2 %, по микроклимату — 6,4%.

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