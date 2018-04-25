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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал лечебно-профилактические организации на 2,2 млн рублей
25 апрель 2018 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В I квартале 2018 года Роспотребнадзор оштрафовал лечебно-профилактические организации (ЛПО) Свердловской области на 2,2 млн руб. за нарушение санитарного законодательства.
Как следует из доклада Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о правоприменительной практике, всего в I квартале инспекторы провели 78 проверок ЛПО, из них 60 внеплановых. Кроме того, за январь-март сотрудники ведомства провели 153 расследования инфекционных заболеваний.
Чаще всего объектами проверок становились бюджетные лечебно-профилактические организации (52 проверки, 66,7%). Также инспекторы проверяли частные стоматологические учреждения (16 проверок, 20,5%) и медицинские центры и частные клиники (10, 12,8%).
По результатам надзорных мероприятий сотрудники управления выписали 206 штрафов на сумму 2 млн 481,2 тыс. руб., из них 93 штрафа на 2 млн 236,5 тыс. руб. на юридические лица, 113 штрафов на сумму 244,7 тыс. руб. — на должностных лиц.
Кроме того, инспекторы вынесли 33 предупреждения, передали в суд два протокола для административного приостановления деятельности, пяти организациям деятельность приостановили. Также в адрес министерства здравоохранения Свердловской области направлено 12 представлений главного госсанврача, предъявлен 1 иск в защиту неопределенного круга лиц, направлено 19 предложений о применении дисциплинарных взысканий в адрес работодателя.
Как следует из доклада Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о правоприменительной практике, всего в I квартале инспекторы провели 78 проверок ЛПО, из них 60 внеплановых. Кроме того, за январь-март сотрудники ведомства провели 153 расследования инфекционных заболеваний.
Чаще всего объектами проверок становились бюджетные лечебно-профилактические организации (52 проверки, 66,7%). Также инспекторы проверяли частные стоматологические учреждения (16 проверок, 20,5%) и медицинские центры и частные клиники (10, 12,8%).
По результатам надзорных мероприятий сотрудники управления выписали 206 штрафов на сумму 2 млн 481,2 тыс. руб., из них 93 штрафа на 2 млн 236,5 тыс. руб. на юридические лица, 113 штрафов на сумму 244,7 тыс. руб. — на должностных лиц.
Кроме того, инспекторы вынесли 33 предупреждения, передали в суд два протокола для административного приостановления деятельности, пяти организациям деятельность приостановили. Также в адрес министерства здравоохранения Свердловской области направлено 12 представлений главного госсанврача, предъявлен 1 иск в защиту неопределенного круга лиц, направлено 19 предложений о применении дисциплинарных взысканий в адрес работодателя.
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