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«АвтоВАЗ» с 1 мая намерен поднять цены на свои автомобили на 1-2%

УрБК, Москва, 25.04.2018. «АвтоВАЗ» с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1-2% в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний.



Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил данную информацию и объяснил, что повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями, которые начались 9 апреля на фоне введения Минфином США ограничений против российских компаний и физлиц.



«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — комментирует представитель «АвтоВАЗа».



Дилеры соглашаются, что повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность, а на спросе вряд ли отразится: рост невелик, да и произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок.



Как изменятся цены конкретные модели — пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили самой популярной модели — Vesta — стоят минимум 569 тыс. 900 руб., Granta (вторая по популярности модель) — минимум 399 тыс. 900 руб. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8-11 тыс. руб.



Напомним, это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada: в январе они выросли в среднем на 2-3%.

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