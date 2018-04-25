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В I квартале в Свердловской области выявили более 90 поддельных банкнот Банка России

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В I квартале 2018 года на территории Свердловской области была выявлена 91 поддельная банкнота Банка России. По сравнению с прошлогодним периодом произошло снижение общего количества обнаруженных подделок более чем в два раза, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.



Так, количество выведенных из оборота фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. снизилось почти на четверть — до 63 штук, банкнот номиналом 1 тыс. руб. уменьшилось в 4,5 раза — до 24 штук. 500-рублевые и 100-рублевые банкноты подделываются реже, их обнаружено соответственно одна и три штуки. 50-рублевых подделок не выявлено.



«За три месяца текущего года было выявлено 20 поддельных банкнот Банка России модификации 2010 года, тогда как за весь прошлый год их было всего 15. Речь идет о качественных подделках пятитысячных банкнот. Поэтому мы рекомендуем проверять основные признаки подлинных банкнот модификации 2010 года — «фигурное окно», имеющее голографическое покрытие с перемещающимися цифрами числа «5000», герб Хабаровска с эффектом перемещения яркой блестящей полосы, наличие скрытого изображения букв «РР» (российский рубль), которое появляется на темной полосе внизу банкноты при рассматривании ее под острым углом зрения», — рассказал начальник Управления наличного денежного обращения Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.



Помимо банкнот, за I квартал 2018 года выявлено четыре фальшивых монеты достоинством 5 руб. и одна монета в 10 руб.



Среди денежных знаков иностранных государств по-прежнему подделывают доллары США. В I квартале 2018 года было обнаружено девять фальшивых долларов.

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