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В Екатеринбурге испытания тепловых сетей кипятком выявили три повреждения трубопровода
25 апрель 2018 (11:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В Екатеринбурге завершились испытания тепловых сетей максимальной температурой теплоносителя (горячей воды), в ходе которых выявлено три повреждения квартального трубопровода малого диаметра. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Испытания проводились с 08.00 24 апреля в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Испытывали магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах от источника — Ново-Свердловской ТЭЦ.
По итогам испытаний выявлено три повреждения: по адресу ул. Крестинского, 59, Куйбышева, 86/1, Циолковского, 84. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к работе.
«Из-за противодействия некоторых УК Кировского, Ленинского и Октябрьского районов, отключивших отопление вопреки договоренности и нарушивших расчетные режимы испытаний, подключение потребителей затянулось. Кроме того, специалистам ЕТК пришлось в авральном порядке проводить корректировку гидравлических режимов, а энергетикам Ново-Свердловской ТЭЦ — пересматривать схемы нагрузки оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, вчера энергетики обвинили управляющие компании в том, что в период испытаний, которые должны проводиться при включенных системах отопления, они отключают тепло в некоторых домах.
В итоге после завершения испытаний, 24.04 в 16.00, обеспечить подключение потребителей удалось только в 22.00.
«В данный момент все оборудование теплосетевого комплекса работает в обычном режиме, температурные параметры приведены в соответствие с рабочими. Жителям, у которых до сих пор нет отопления или горячей воды, необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМПы)», — пояснили в пресс-службе.
Испытания проводились с 08.00 24 апреля в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Испытывали магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах от источника — Ново-Свердловской ТЭЦ.
По итогам испытаний выявлено три повреждения: по адресу ул. Крестинского, 59, Куйбышева, 86/1, Циолковского, 84. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к работе.
«Из-за противодействия некоторых УК Кировского, Ленинского и Октябрьского районов, отключивших отопление вопреки договоренности и нарушивших расчетные режимы испытаний, подключение потребителей затянулось. Кроме того, специалистам ЕТК пришлось в авральном порядке проводить корректировку гидравлических режимов, а энергетикам Ново-Свердловской ТЭЦ — пересматривать схемы нагрузки оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, вчера энергетики обвинили управляющие компании в том, что в период испытаний, которые должны проводиться при включенных системах отопления, они отключают тепло в некоторых домах.
В итоге после завершения испытаний, 24.04 в 16.00, обеспечить подключение потребителей удалось только в 22.00.
«В данный момент все оборудование теплосетевого комплекса работает в обычном режиме, температурные параметры приведены в соответствие с рабочими. Жителям, у которых до сих пор нет отопления или горячей воды, необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМПы)», — пояснили в пресс-службе.
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