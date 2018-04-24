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Энергетики обвинили управляющие компании Екатеринбурга в срыве испытаний тепловых сетей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Некоторые управляющие организации ЖКХ в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга отключают отопление в домах, тем самым препятствуя проведению испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



«К нам поступают обращения от жителей и СМИ об отключении отопления в домах Кировского и Октябрьского районов. Отопление отключают организации ЖКО (УК, ТСЖ и так далее). В указанных районах идут испытания тепловых сетей повышенной температурой теплоносителя (горячей воды). Между тем по методике проведения температурных испытаний, предусмотренной правилами эксплуатации тепловых сетей, они проводятся при включенных системах отопления. УК тепло отключают, тем самым нарушая расчетные параметры теплосистем и препятствуя проведению мероприятий, обязательных при подготовке сетей к следующему отопительному сезону», — пояснили в пресс-службе ЕТК.



В результате жители жалуются на холод в квартирах, а специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании не могут качественно провести температурные испытания. Кроме того, из-за нарушения расчетных режимов затянется процесс подключения горячего водоснабжения и отключенного УК тепла.



В пресс-службе ЕТК отмечают, что процесс проведения испытаний обсуждался на совещаниях с участием УК и администрации города, все пояснения представители УК получили, возражений не высказали.



Напомним, с 08.00 24 апреля до 14.00 25 апреля в четырех районах Екатеринбурга проходят плановые испытания теплосетей с помощью максимальных температур (до 115 градусов по Цельсию).

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