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В рамках форума «Большой Урал» эксперты рассказали об особенностях приема высокопоставленных гостей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Екатеринбурге 20-21 апреля 2018 года прошел VI международный туристский форум «Большой Урал-2018». Впервые международный форум объединили с выставкой-ярмаркой UralTravelMarket, что позволило расширить аудиторию мероприятия до 2,5 тыс. человек.



В этом году ключевой темой форума стало влияние крупных международных событий на развитие регионов и городов России, всего деловая программа насчитывала 27 мероприятий. Чтобы обсудить вопросы подготовки к приему многочисленных гостей, в Екатеринбург прибыли эксперты из Чехии, Болгарии, Азербайджана, Туниса, Абхазии, южных и северных российских регионов, Москвы, Санкт-Петербурга.



Отдельное внимание организаторы мероприятия уделили теме делового протокола. В рамках форума в теме «Деловой протокол. Время вперед!» эксперты рассказали об особенностях приема высоких гостей, в том числе первых лиц государства. Спикерами выступили специалисты в сфере международного и делового протокола — доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Александр Линецкий, начальник управления протокола губернатора Свердловской области Олег Володин. Кроме того, о некоторых аспектах делового протокола, например, подарках, рассказали узкопрофильные эксперты.



В частности, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода Александр Ханин рассказал о том, как работать с первым лицом промышленного предприятия. Поделился эксперт и историями из своего опыта по приему высокопоставленных гостей. Напомним, Владимир Путин принимал участие в пуске нового электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» на ПНТЗ.

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