Кризис

Около половины россиян положительно относятся к «займам до зарплаты»

46% россиян считают «займы до зарплаты» нужным финансовым продуктом. 47% относятся к ним негативно. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Более половины (55%) опрошенных, получавших заем «до зарплаты» в микрофинансовых организациях, не имели иной возможности получить средства. Всего 16% из тех, кто пользовался этой услугой, имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг (использование кредитной карты либо возможность получения кредита). При этом 46% потребителей услуги микрозаймов сталкивались с отказами при обращении в банк за кредитом.



Подавляющему большинству (65%) опрошенных, когда-либо бравших заем «до зарплаты», продукт помог в решении проблемы, из-за которой они были вынуждены обращаться за заемными средствами.

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