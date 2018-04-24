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В Каменске-Уральском предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму более 28 млн рублей
24 апрель 2018 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Каменске-Уральском предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму более 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
«В ходе следственных мероприятий установлено, что руководством одного из предприятий города Каменска-Уральского было допущено уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 28 млн руб. С учетом штрафов и пеней, сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила более 40 млн руб.», — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела следствием СКР были приняты меры обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной сфере. В частности, на имущество, принадлежащее обвиняемому 1953 года рождения, был наложен арест.
«Осознав реальность привлечения к строгой уголовной ответственности, обвиняемый решил погасить ущерб, причиненный бюджетной сфере. Таким образом, он перечислил в бюджет всю сумму налоговой задолженности, а также штрафы и пени — в общей сложности более 40 млн руб.», — сообщили в СК.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
«В ходе следственных мероприятий установлено, что руководством одного из предприятий города Каменска-Уральского было допущено уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 28 млн руб. С учетом штрафов и пеней, сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила более 40 млн руб.», — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела следствием СКР были приняты меры обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной сфере. В частности, на имущество, принадлежащее обвиняемому 1953 года рождения, был наложен арест.
«Осознав реальность привлечения к строгой уголовной ответственности, обвиняемый решил погасить ущерб, причиненный бюджетной сфере. Таким образом, он перечислил в бюджет всю сумму налоговой задолженности, а также штрафы и пени — в общей сложности более 40 млн руб.», — сообщили в СК.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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