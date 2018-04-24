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ВЦИОМ: Почти четверть россиян считают важным сохранение доступа к Telegram

УрБК, Москва, 24.04.2018. Почти четверть (24%) российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно исследованию, 64% граждан не волнует, будет ли мессенджер работать в России, из них 43% респондентов заявили, что для них это «совершенно не важно».



По информации ВЦИОМ, интернетом с той или иной периодичностью пользуются 78% россиян. О решении суда заблокировать Telegram на территории РФ слышало 65% граждан, в том числе 21% следили за событиями вокруг мессенджера.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14-15 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет.



Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать Telegram из-за непредоставления разработчиками мессенджера ключей для дешифровки сообщений пользователей ФСБ. Также начались блокировки IP-адресов, которые, по данным ведомства, использовались для обхода блокировки. В их число попали некоторые адреса Google, Amazon и других интернет-ресурсов.

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