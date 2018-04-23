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Минфин США назвал условия снятия санкций с ОК «Русал»

УрБК, Москва, 23.04.2018. США могут снять санкции с ОК «Русал» в случае отказа миллиардера Олега Дерипаски от контроля над ней. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control).



Кроме того, Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны прекратить сотрудничество с ОК «Русал». Данное продление не касается операций с долгом и акциями «Русала», которые должны быть завершены до 7 мая 2018 года.



Напомним, в начале апреля ОК «Русал» и Олег Дерипаска попали под введенные США санкции, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение операций с российским холдингам Минфин США изначально выделил 2 месяца.

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