Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена заблокированными активами

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УрБК, Москва, 21.07.2011. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила ходатайство ...