УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
11.03.2024

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена заблокированными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами. Сделки должны быть завершены к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении.

Более подробная информация опубликована на сайте организатора торгов — ООО «Инвестиционная палата».

В частности, в публикации «Инвестиционной палаты» сообщается, что прием заявок от российских физических лиц — резидентов при участии посредников начнется 25 марта 2024 года, а завершится в 19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года. Физлица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 тыс. 500 биржевых инструментов, полный перечень которых будет опубликован на сайте организатора торгов. Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля 2024 года.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
11.03.2024 Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена заблокированными активами

УрБК, Москва, 11.03.2024. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена ...

05.10.2022 Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в сентябре снизился на 36%

УрБК, Москва, 05.10.2022. В сентябре стоимостный объем сделок по иностранным ценным бумагам на СПБ бирже составил 5,85 ...

23.09.2022 Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженных активов

УрБК, Москва, 23.09.2022. Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженными из-за санкций ...

28.02.2012 ОАО «ТНК-BP» приобретет топливозаправочный комплекс аэропорта Кольцово за 100 млн. долларов США

УрБК, Москва, 28.02.2012. Совет директоров ОАО «ТНК-BP» одобрил покупку у ОАО «Аэропорт Кольцово» 100% уставного ...

21.07.2011 Ходатайство ОАО «Аэропорт Кольцово» о покупке контрольного пакета акций ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» одобрено правительственной комиссией

УрБК, Москва, 21.07.2011. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила ходатайство ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18