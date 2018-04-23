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Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу

Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.



В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).



20 апреля лидер протестного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». До этого он сообщил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

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