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Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу

23 апрель 2018 (12:41)

Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).

20 апреля лидер протестного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». До этого он сообщил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

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