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По факту нарушений правил противопожарной безопасности в ТЦ возбуждены 2 тыс. административных дел

23 апрель 2018 (12:39)

УрБК, Москва, 23.04.2018. Около 2 тыс. дел об административных правонарушениях возбуждены органами прокуратуры по факту нарушений требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

«Внесено почти 4 тыс. представлений. Возбуждено 2 тыс. дел об административных правонарушениях. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.

Из направленных прокурорами в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ десяти материалов проверок возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Отметим, что проверки торговых центров по всей России связаны с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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