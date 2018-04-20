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Суд отказал участникам шоу «Уральские пельмени» в иске на 40 млн рублей к их бывшему директору

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области отказал участникам шоу «Уральские пельмени» в иске о взыскании 39 млн 633 тыс. руб. с бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующее заявление поступило в суд в декабре 2017 года. Первоначальная сумма требований составляла 28 млн 304 тыс. руб., однако в ходе процесса истцы подали ходатайство о ее увеличении.



Как указано в материалах суда, участники шоу намеревались оспорить сделку, заключенную С. Нетиевским с ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» в период, когда он являлся директором коллектива. По мнению заявителей, сделка, в которой ответчик был заинтересован, подлежала одобрению общим собранием участников общества, которое не было получено. Между тем в результате сделки члены коллектива понесли убытки.



В свою очередь, С. Нетиевский заявил об отсутствии правовых оснований для расторжения сделки, в том числе негативных последствий для истцов.



В результате суд оставил требования истцов без удовлетворения.



Как ранее писал УрБК, Сергей Нетиевский ушел из проекта «Уральские пельмени» в октябре 2015 года и решением общего собрания был смещен с поста директора. Пришедший ему на смену новый руководитель Сергей Исаев пояснил журналистам, что причиной прекращения совместной работы стало желание Нетиевского постоянно жить в Москве, что затрудняло взаимодействие с командой. При этом С. Исаев категорически опроверг предположение о том, что причиной расставания были финансовые вопросы.



Впоследствии суд восстановил С. Нетиевского в должности директора творческого объединения «Уральские пельмени». Кроме того, в 2016 году студия First Hand Media, принадлежащая С. Нетиевскому, отсудила у коллектива исключительные права на словесный товарный знак «Уральские пельмени». В 2017 году другие участники коллектива пытались обжаловать решение суда, однако суд отказал им в удовлетворении требований.

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