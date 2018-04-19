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Правительство РФ предложило разрешить хостелы в жилых домах с согласия собственников

УрБК, Москва, 19.04.2018. Правительство РФ разрешило открывать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов (МКД), если решение согласовано на общем собрании собственников. Соответствующие поправки опубликованы на сайте кабмина.



Напомним, в сентябре 2015 года глава комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД РФ Галина Хованская разработала законопроект о запрете временного размещения граждан и предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях. По сути, документ запрещает краткосрочную — менее шести месяцев — аренду жилья, хостелы и мини-гостиницы в жилых домах. В мае 2016 года законопроект приняли в первом чтении, однако с тех пор профильный комитет Госдумы так и не предоставил поправки в него.



Внесенные правительством поправки разработал Минстрой.



«Поправками предлагается внести в Жилищный кодекс изменения, направленные на регулирование предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении. Предлагается установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме», ― говорится в пояснительной записке к документу.



Кроме того, поправки предусматривают введение государственного надзора за этой деятельностью. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2018 года.

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