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«МегаФон» предлагает бизнесу «умные» кассы под ключ

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. В интернет-магазине «МегаФона» предприниматели могут приобрести «умные» кассы под ключ, сообщает пресс-служба оператора.



Предложение «МегаФона» включает онлайн-кассы АТОЛ для малого бизнеса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора OFD.ru, а также sim-карту и специальный тариф для касс за 100 руб. в месяц. Экономия при такой комплексной закупке составит до 20% бюджета.



«На Урале по итогам марта в четыре раза вырос спрос на передачу данных для контрольно-кассовой техники. Чтобы бизнес региона развивался еще эффективнее, а расчеты с клиентами стали проще, мы предлагаем партнерам не только онлайн-сопровождение, но и доступное кассовое решение, включая настройку и регистрацию аппаратов в ФНС. Теперь не нужно стоять в очередях и искать поставщиков оборудования — все собрано «в одном окне», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Стоимость комплекта составляет 16 тыс. 990 или 19 тыс. 990 руб. в зависимости от модели аппарата. С учетом возможности налогового вычета на сумму до 18 тыс. руб., предприниматели смогут сократить затраты на покупку онлайн-кассы на 90-100%.



Напомним, до 1 июля 2018 года на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти индивидуальные предприниматели. За последний год к интернету в России уже подключили более 1,7 млн кассовых аппаратов. Ежедневно ФНС фиксирует по стране почти 100 млн онлайн-операций. По прогнозу оператора фискальных данных OFD.ru, к концу 2018 число подключенных устройств достигнет 2,7 млн.

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