Вероятные цели нового санкционного удара

США в ближайшее время могут расширить санкции в отношении крупного российского бизнеса. В группе риска находятся все предприниматели, которые ранее попали в так называемый «кремлевский список». Некоторые из них связаны со Свердловской областью. В их числе гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский и другие известные уральские предприниматели.6 апреля 2018 года США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур. В частности, в «черный список» попал владелец ОК «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска. Его активы были включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов Соединенных Штатов за сотрудничество с фигурантами данного списка.Следует отметить, что изначально в России отнеслись к публикации «кремлевского списка» достаточно сдержанно. Многие предприниматели посчитали, что перечень составлен по формальным критериям. В список попали все российские бизнесмены, состояние которых превышает 1 млрд долл. США. Однако пример ОК «Русал» полностью изменил отношение к этому документу. После введения дополнительных санкций производитель алюминия столкнулся с целым комплексом серьезных проблем.16 апреля акции ОК «Русал» на Гонконгской бирже обновили исторический минимум. Ранее Нью-Йоркская биржа Comex и Лондонская биржа металлов временно ограничили торговлю металлами ОК «Русал». Агентство Moody’s отозвало рейтинги предприятия. В свою очередь, сама компания не исключила технический дефолт по некоторым кредитным обязательствам.Сейчас существует риск, что аналогичные санкции введут в отношении других российских предпринимателей. Некоторые из них имеют крупные активы в США. В частности, Дмитрий Пумпянский является собственником компании ТМК IPSCO, которая управляет 12 предприятиями в Соединенных Штатах. В американской «дочке» ТМК работает около 2 тыс. человек. Ее выручка в 2017 году составила 994 млн долл. США.В феврале 2018 года ТМК IPSCO отказалась от проведения первичного размещения акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке. Официальной причиной была названа непростая ситуация на американском фондовом рынке. Однако некоторые эксперты полагают, что компания могла отказаться от IPO из-за того, что Пумпянский стал фигурантом «кремлевского списка».Новые санкции также могут ударить по всем крупным предприятиям, которые основную долю выручки генерируют за счет экспортных поставок. Список потенциальных жертв достаточно широкий. К примеру, крупнейшие российские производители меди — РМК и УГМК — ориентируются именно на зарубежные рынки. Возможные санкции станут для них серьезной проблемой. Сам по себе американский рынок не является приоритетным для уральских металлургов. Однако США вполне могут «наказывать» предприятия из третьих стран за сотрудничество с фигурантами санкционного списка. В результате уральские компании могут потерять другие рынки.Известно, что ряд фигурантов «кремлевского списка», которые пока не попали под санкции, уже начали чувствовать на себе негативное влияние ухудшения геополитической ситуации. Многие компании за рубежом начинают проявлять осторожность к сотрудничеству с российскими предпринимателями. Поэтому иностранные партнеры стали чаще отказываться от заключения новых сделок и реализации ранее намеченных планов.«США через свое давление, по сути, могут прикрыть абсолютно любой бизнес. Под страхом введения санкций они сделают так больно, что любому предприятию будет сложно очухаться. Очень много завязано на персоналиях. На Западе просто берут предпринимателей и связанный с ним бизнес и перекрывают ему кислород. Это может коснуться практически любого», — считает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.«На настоящий момент относительно существенно пострадал только «Русал» — ему придется корректировать рынки сбыта своей продукции и изыскивать пути погашения внешней задолженности. Что касается остальных компаний, то они куда менее уязвимы, чем компании Олега Дерипаски. Да и сами США вряд ли станут спешить с новыми ожесточениями санкций», — заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Как отмечают эксперты, наиболее защищенными являются непубличные предприятия, которые ориентируются на внутренний рынок и не имеют большой долговой нагрузки в валюте. Все остальные компании вряд ли смогут сохранить прежние позиции в случае введения новых санкций.Кроме того, некоторые предприятия могут серьезно пострадать в результате ответных мер России. 13 апреля в Госдуму внесен законопроект, который среди прочих мер предполагает приостановку или прекращение сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере авиастроения. В частности, обсуждается запрет на экспорт титана. Его крупнейшим производителем в мире является корпорация «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды. Американская The Boeing Company является одним из основных потребителей продукции уральской компании. Не исключено, что под ударом могут оказаться и другие российские предприятия.