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В митинге движения «Челябинск, дыши!» приняли участие более 2,6 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 16.04.2018. В экологическом митинге в Челябинске, который состоялся 14 апреля, приняли участие 2 тыс. 621 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель организации «Челябинск, дыши!», бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.



«2 тыс. 621 человек пришел в сквер Колющенко и около 17 тыс. человек посмотрели трансляцию народного схода «Челябинск, дыши!» в социальных сетях (просмотры продолжаются). Примерно 30 тыс. человек (по состоянию на утро понедельника) — аудитория митинга в СМИ. Расходятся информационные и психологические волны», — написал Николай Сандаков.



На митинге были заявлены многочисленные требования по экологическим вопросам. В частности, это запрет строительства Томинского ГОКа, рекультивация Коркинского разреза с помощью наилучших доступных технологий (без отходов ГОКа), а также перенос и модернизация или ликвидация опасных производств в Челябинске.



Кроме того, выдвигались требования о создании современной системы мониторинга окружающей среды (увеличение числа станций Росгидромета до 20 штук и установка газоанализаторов в границах санитарных зон предприятия и на трубах), формировании единого координационного совета экологических организаций и введение должности уполномоченного по вопросам экологии Челябинской области.



Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный запуск проекта, который реализует Русская медная компания (РМК), состоялся 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

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