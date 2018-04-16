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Акции ОК «Русал» потеряли на Гонконгской фондовой бирже в понедельник уже более 20%

УрБК, Москва, 16.04.2018. Акции компании ОК «Русал» потеряли на Гонконгской фондовой бирже в понедельник уже более 20%. пробив новые исторические минимумы на фоне введения санкций США, отмечает «Прайм».



К 06.05 по московскому времени акции компании подешевели на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию. До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 (17 ноября 2013 года).



США 6 апреля 2018 года ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).



Фондовые рынки отреагировали на информацию весьма отрицательно. В тот день акции ОК «Русала» падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40-50%. Затем бумаги смогли несколько отыграть позиции, но не в полной мере.



Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов ОК «Русал» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

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