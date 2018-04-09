Новости дня
Минэкономразвития не поддержало законопроект о превышении торговой сетью доли доминирования в 25%
9 апрель 2018 (14:28)
УрБК, Москва, 09.04.2018. Минэкономразвития (МЭР) подготовило отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия на законопроект Минпромторга «О внесении изменения в статью 14 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Об этом говорится в сообщении МЭР.
Поправки разрешают ритейлерам превышать долю в 25% в регионе в двух случаях: если они вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретен до достижения доли сети в 25%, а также при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.
«По данным Минпромторга, законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов для компаний розничной торговли. Однако Минэкономразвития видит в поправках риск увеличения доли крупных торговых сетей, которое может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе», — говорится в сообщении.
Поправки разрешают ритейлерам превышать долю в 25% в регионе в двух случаях: если они вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретен до достижения доли сети в 25%, а также при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.
«По данным Минпромторга, законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов для компаний розничной торговли. Однако Минэкономразвития видит в поправках риск увеличения доли крупных торговых сетей, которое может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
- ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
- Работу над законопроектом «О регулировании торговой деятельности в Свердловской области» решено ускорить
- С вступлением в силу закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» число торговых сетей в Екатеринбурге выросло до 426
- Государственная Дума РФ одобрила законопроект «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России»