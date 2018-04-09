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Минэкономразвития не поддержало законопроект о превышении торговой сетью доли доминирования в 25%

УрБК, Москва, 09.04.2018. Минэкономразвития (МЭР) подготовило отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия на законопроект Минпромторга «О внесении изменения в статью 14 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Об этом говорится в сообщении МЭР.



Поправки разрешают ритейлерам превышать долю в 25% в регионе в двух случаях: если они вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретен до достижения доли сети в 25%, а также при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.



«По данным Минпромторга, законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов для компаний розничной торговли. Однако Минэкономразвития видит в поправках риск увеличения доли крупных торговых сетей, которое может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе», — говорится в сообщении.

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