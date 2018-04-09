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В Екатеринбурге на продажу выставлены пять заведений Subway
9 апрель 2018 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. В Екатеринбурге на продажу выставлены пять заведений сети Subway. Объявления о реализации кафе опубликованы на портале Avito.
Большая часть точек расположена в центре города, в частности, в ТЦ «Мытный двор» и ТЦ «Успенский». За все заведения владелец запрашивает 15 млн руб. Также собственник готов продавать кафе по одному. Так, стоимость Subway в ТЦ «Успенский» составляет 9 млн руб.
Причиной продажи заведений указывается переезд собственника в Москву.
Большая часть точек расположена в центре города, в частности, в ТЦ «Мытный двор» и ТЦ «Успенский». За все заведения владелец запрашивает 15 млн руб. Также собственник готов продавать кафе по одному. Так, стоимость Subway в ТЦ «Успенский» составляет 9 млн руб.
Причиной продажи заведений указывается переезд собственника в Москву.
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