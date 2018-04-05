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Многокомнатные квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц подешевели на 2%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 68 тыс. 020 руб. За последние четыре недели показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последний месяц многокомнатные объекты в Екатеринбурге подешевели на 2%. Квартиры с четырьмя и более комнатами сейчас предлагаются по 69 тыс. 481 руб. за кв. м. Однокомнатные квартиры подешевели на 0,2%. Средняя цена квадратного метра «однушки» составляет 71 тыс. 988 руб. «Двушки» подорожали на 0,4% (до 66 тыс. 746 руб. за кв. м.). Трехкомнатные квартиры по-прежнему стоят 67 тыс. 060 руб. за кв. м.



Стоимость квадратного метра жилой площади комнат в коммунальных квартирах, напротив, опустилась на 0,3%. Такое жилье можно купить по 59 тыс. 253 руб. за кв. м.

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