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В Екатеринбурге надзорные органы требуют приостановить деятельность трех торговых центров
5 апрель 2018 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге деятельность трех торговых центров (ТЦ) может быть приостановлена по итогам проверок на соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом корреспонденту УрБК сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.
«На данный момент предварительно по трем объектам переданы документы в суд на приостановление деятельности», — пояснил он.
Представитель МЧС добавил, что проверки продлятся до 10 апреля 2018 года.
Напомним, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее сообщил о возможном закрытии на территории России 15 торговых центров после внеочередной проверки, организованной ведомством в связи с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
В Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров, при этом практически во всех развлекательных центрах для детей кинотеатры располагаются на верхних этажах.
«На данный момент предварительно по трем объектам переданы документы в суд на приостановление деятельности», — пояснил он.
Представитель МЧС добавил, что проверки продлятся до 10 апреля 2018 года.
Напомним, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее сообщил о возможном закрытии на территории России 15 торговых центров после внеочередной проверки, организованной ведомством в связи с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
В Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров, при этом практически во всех развлекательных центрах для детей кинотеатры располагаются на верхних этажах.
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