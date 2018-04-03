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Свердловский облсуд взыскал с компании «Строительная механизация» 495 тыс. рублей долга по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Строительная механизация» задолженность по зарплате в размере 495 тыс. руб., сообщает пресс-служба облсуда.



Долг образовался перед бывшим сотрудником организации, который работал с января 2016 по июнь 2017 года. При увольнении не был произведен расчет за несколько месяцев и не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. На момент увольнения задолженность составляла 635 тыс. 598 руб. Из них после увольнения было перечислено на счет экс-работника 187 тыс. 598 руб.



После этого мужчина подал в отношении ООО «Строительная механизация» иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Помимо выплаты долгов он требовал проценты за нарушение срока выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав задолженность по заработной плате в размере 279 тыс. 423 руб., из которых текущая задолженность — 219 тыс. 838 руб., компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере 35 тыс. 756 руб., компенсация морального вреда — 10 тыс. руб. и судебные расходы в размере 4 тыс. руб. Всего 329 тыс. 179 руб.



Истец обжаловал это решение в Свердловском облсуде. В жалобе он указал на то, что суд первой инстанции положил в основу решения документы, представленные ответчиком, где суммы задолженности не соответствовали действительным.



Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции. С ответчика в пользу истица взыскана задолженность по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск в размере 455 тыс. 598 руб., проценты за задержку выплаты в сумме 26 тыс. 396 руб. Также изменена сумма государственной пошлины, удержанной с ответчика в доход местного бюджета.

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