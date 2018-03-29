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Сумма штрафов за организацию картелей в Свердловской области в 2017 году составила около 60 млн рублей
29 март 2018 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В 2017 году Управление ФАС по Свердловской области выявило пять фактов организации картелей. Общая сумма штрафов в отношении хозсубъектов за данные нарушения составила около 60 млн руб., сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела ограничения монополистической деятельности ведомства Екатерина Воробьева.
«В 2017 году нами было выявлено пять фактов заключения антиконкурентных соглашений. В том числе один дорожный картель, два — в медицинской сфере, один — в сфере питания и один — в сфере поставки приборов для пожаротушения», — пояснила Е. Воробьева.
По ее словам, в 2018 году в регионе планируется создание межведомственной группы с участием органов МВД, ФСБ, прокуратуры и Свердловского УФАС, которая объединит усилия ведомств по выявлению картелей в разных сферах экономики.
«В текущем году у нас уже есть три дела, связанных с картелями в сферах поставки молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также приборов для глухонемых. Все они находятся на стадии рассмотрения», — добавила Е. Воробьева.
«В 2017 году нами было выявлено пять фактов заключения антиконкурентных соглашений. В том числе один дорожный картель, два — в медицинской сфере, один — в сфере питания и один — в сфере поставки приборов для пожаротушения», — пояснила Е. Воробьева.
По ее словам, в 2018 году в регионе планируется создание межведомственной группы с участием органов МВД, ФСБ, прокуратуры и Свердловского УФАС, которая объединит усилия ведомств по выявлению картелей в разных сферах экономики.
«В текущем году у нас уже есть три дела, связанных с картелями в сферах поставки молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также приборов для глухонемых. Все они находятся на стадии рассмотрения», — добавила Е. Воробьева.
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