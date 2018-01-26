Дайджест
Слуцкий подписал контракт с ФК «Ростов»
26 январь 2018 (14:08)
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.
Специалист будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд «Ростова».
«Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович — специалист с именем и опытом. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.
Специалист будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд «Ростова».
«Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович — специалист с именем и опытом. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать