Дайджест

Слуцкий подписал контракт с ФК «Ростов»

26 январь 2018 (14:08)

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.

Специалист будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд «Ростова».

«Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович — специалист с именем и опытом. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

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