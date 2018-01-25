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Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Преображение» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительная компания «Преображение» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Озон», сумма исковых требований составляет 16 млн 620 тыс. руб.



Напомним, ООО СК «Преображение» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий.

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