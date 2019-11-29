Принадлежащие маркетплейсам банки получили убытки в 2022 году

По итогам 2022 года «Яндекс банк» получил убытки в размере 607,9 млн руб., «Озон Банк» — 196,3 млн руб., «Вайлберриз банк» — 8,9 млн руб. При этом операционные расходы организаций выросли: у «Яндекс банка» — в пять раз, до 1,4 млрд руб., у «Озон Банка» — в 1,3 раза, до 284,7 млн руб., у «Вайлдберриз банка» — в 1,4 раза, до 136,5 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе отчетности МСФО.
Сами маркетплейсы не считают это проблемой. Сложившиеся показатели объясняются тем, что кредитные организации проходят активное развитие, и им требуются инвестиции. Поэтому происходят большие вложения в развитие инфраструктуры, технологий, маркетинг, наем новых кадров. В «Озон Банке» также объяснили, что большая часть операций проводилась на базе «Еком-банка» с универсальной банковской лицензией.
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