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В Нижнем Тагиле возбуждено дело из-за установки пиратских копий продуктов Microsoft на компьютеры РЖД

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в связи с установкой пиратских копий продуктов корпорации Microsoft на компьютеры сотрудников ведомственной охраны РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



Фигурантом дела стал житель Ханты-Мансийского автономного округа.



«По версии следствия, 7 января 2018 года, в дневное время, 22-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры незаконно установил на жесткие диски двух персональных компьютеров сотрудников ведомственной охраны РЖД контрафактные копии программных продуктов для ЭВМ корпорации Майкрософт: «Microsoft Windows 8.1 профессиональная», «Microsoft Office 2016», «Skypе для бизнеса», «Microsoft Project 2016», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права».

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