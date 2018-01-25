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В Нижнем Тагиле возбуждено дело из-за установки пиратских копий продуктов Microsoft на компьютеры РЖД
25 январь 2018 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в связи с установкой пиратских копий продуктов корпорации Microsoft на компьютеры сотрудников ведомственной охраны РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Фигурантом дела стал житель Ханты-Мансийского автономного округа.
«По версии следствия, 7 января 2018 года, в дневное время, 22-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры незаконно установил на жесткие диски двух персональных компьютеров сотрудников ведомственной охраны РЖД контрафактные копии программных продуктов для ЭВМ корпорации Майкрософт: «Microsoft Windows 8.1 профессиональная», «Microsoft Office 2016», «Skypе для бизнеса», «Microsoft Project 2016», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права».
Фигурантом дела стал житель Ханты-Мансийского автономного округа.
«По версии следствия, 7 января 2018 года, в дневное время, 22-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры незаконно установил на жесткие диски двух персональных компьютеров сотрудников ведомственной охраны РЖД контрафактные копии программных продуктов для ЭВМ корпорации Майкрософт: «Microsoft Windows 8.1 профессиональная», «Microsoft Office 2016», «Skypе для бизнеса», «Microsoft Project 2016», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права».
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