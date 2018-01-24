Дайджест
В Венесуэле остановили работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода
24 январь 2018 (17:12)
Лидер профсоюза нефтяных работников Венесуэлы Иван Фрейтес заявил о полной остановке деятельности крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны Amuay. Об этом сообщает Universal, передает портал «Газета.ру».
В частности, он сообщил об остановке установки каталитического крекинга и установок для дистилляции.
Жители полуострова, где расположен завод, также сообщили о том, что прекратили работу его факельные установки.
В частности, он сообщил об остановке установки каталитического крекинга и установок для дистилляции.
Жители полуострова, где расположен завод, также сообщили о том, что прекратили работу его факельные установки.
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