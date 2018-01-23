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Mercedes-Benz отзывает более 6,6 тыс. автомобилей в России для проверки работы подушки безопасности
23 январь 2018 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 6 тыс. 639 транспортных средств марки Mercedes-Benz, реализованных с 2012 по 2014 год. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов) является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.
На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов) является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.
На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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