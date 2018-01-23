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В Екатеринбурге начал работу свердловский Центр государственной кадастровой оценки

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Екатеринбурге начал работать свердловский Центр государственной кадастровой оценки, сообщается на сайте министерства по управлению госимущества Свердловской области (МУГИСО).



«Целью деятельности учреждения является определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области», — поясняют в ведомстве.



Ранее МУГИСО объявило о формировании списка торговых и деловых центров, налоговая база которых будет рассчитываться из кадастровой стоимости.

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