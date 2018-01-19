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В Екатеринбурге приставы арестовали кроссовер Dodge Nitro за долг собственницы перед банком
19 январь 2018 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга арестовали кроссовер Dodge Nitro SXT за долг собственницы перед банком в размере 811 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Женщина задолжала кредитной организации более 800 тыс. руб. Погашать задолженность должница не торопилась, даже несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем побуждающие к оплате долга меры воздействия — ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства», — рассказали в пресс-службе.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать автомобиль марки Dodge Nitro SXT 2008 года выпуска, являющийся залоговым имуществом, принадлежащим на праве собственности должнице. Установлена начальная продажная цена автомобиля — почти 600 тыс. руб.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы банку-взыскателю.
«Женщина задолжала кредитной организации более 800 тыс. руб. Погашать задолженность должница не торопилась, даже несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем побуждающие к оплате долга меры воздействия — ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства», — рассказали в пресс-службе.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать автомобиль марки Dodge Nitro SXT 2008 года выпуска, являющийся залоговым имуществом, принадлежащим на праве собственности должнице. Установлена начальная продажная цена автомобиля — почти 600 тыс. руб.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы банку-взыскателю.
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