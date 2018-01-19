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В Екатеринбурге осталось только 2,5% свободных мест в отелях на дни матчей ЧМ-2018
19 январь 2018 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. На дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% свободных мест в гостиницах, причем на два матча из четырех уже нет свободных вариантов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Что касается других городов, принимающих ЧМ-2018, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблема с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров, отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.
Между тем еще не распродано более 50 тыс. билетов на матчи, спрос на жилье будет возрастать. Отельеры сами управляют бронированиями, продолжает А. Гинес. Возможно, часть мест они хотят продать ближе к чемпионату.
Что касается других городов, принимающих ЧМ-2018, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблема с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров, отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.
Между тем еще не распродано более 50 тыс. билетов на матчи, спрос на жилье будет возрастать. Отельеры сами управляют бронированиями, продолжает А. Гинес. Возможно, часть мест они хотят продать ближе к чемпионату.
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