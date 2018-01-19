Новости дня

В Екатеринбурге осталось только 2,5% свободных мест в отелях на дни матчей ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. На дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% свободных мест в гостиницах, причем на два матча из четырех уже нет свободных вариантов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.



Что касается других городов, принимающих ЧМ-2018, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблема с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров, отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.



Между тем еще не распродано более 50 тыс. билетов на матчи, спрос на жилье будет возрастать. Отельеры сами управляют бронированиями, продолжает А. Гинес. Возможно, часть мест они хотят продать ближе к чемпионату.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: