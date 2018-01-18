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Жителям Свердловской области предложили выбрать объекты благоустройства на 2018-2019 годы

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. В Свердловской области начался сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Жителям региона предложили выбрать, какие объекты будут реконструированы в 2018-2019 годах, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Всего в области открыли более 400 пунктов приема — почти во всех муниципалитетах с населением свыше 20 тыс. человек. Площадки размещены в административных зданиях, торговых центрах, библиотеках, кинотеатрах, работать они будут до 9 февраля. Кроме того, направить свои предложения по выбору той или иной территории можно будет также на официальных сайтах органов местного самоуправления.



Решение примут на основе рейтингового голосования, которое пройдет в марте. Принять участие в нем смогут все желающие при наличии паспорта и прописки в муниципалитете, на территории которого находится объект благоустройства.



Итоги голосования опубликуют на официальных сайтах органов местного самоуправления и муниципальных СМИ, поясняют в областном министерстве энергетики и ЖКХ. После этого каждый объект пройдет общественные слушания и, с учетом высказанных по нему предложений, будет представлен на софинансирование из областного и федерального бюджетов.

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