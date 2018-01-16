Арамильские дольщики готовят протесты

В Арамильском городском округе нарастает социальная напряженность, связанная с заморозкой строительства целого ряда объектов группы компаний «Лоджик-Девелопмент». Среди них жилые комплексы «Новый свет», «Фортуна», «Ясный», «Светлый 8/3», «Светлый 12». Несмотря на заверения властей, что для этих домов найден новый застройщик, работы на площадках так и не возобновились. В результате порядка 400 семей остаются без жилья и готовятся к протестным акциям вплоть до объявления голодовки.Напомним, ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», руководителем которого выступал Захар Ивачев, а также ООО «Лоджик-Девелопмент» в 2015-2016 годы начали строительство нескольких жилых комплексов в г. Арамили и п. Светлый Арамильского ГО. Сдать дома в эксплуатацию застройщики планировали не позднее 2017 года, однако все объекты были заморожены, а обе компании попытались уйти в банкротство.Как рассказала УрБК дольщица долгостроя на ул. Светлой, 8/3 в поселке Светлом Анастасия Парамонова, она стала одной из 400 граждан-участников строительства, оставшихся без квартиры в результате действий недобросовестного застройщика. Женщина провела сегодня одиночный пикет возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге.«Я купила квартиру по переуступке требований в июле 2016 года. К августу нам обещали выдать ключи, стройка шла. Но в сентябре работы остановились, мы узнали, что все деньги выведены со счетов застройщика, а ООО «Лоджик-Девелопмент» уходит в банкротство. То же самое происходило и с другим юрлицом застройщика — ИГК «Лоджик-Девелопмент». После наших обращений в различные ведомства банкротные процессы были прекращены, по фактам махинаций с деньгами дольщиков и превышения полномочий заведены уголовные дела. А для завершения возведения нашего жилья власти пообещали найти инвестора», — пояснила Анастасия Парамонова.По ее словам, трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику должно было быть подписано до конца 2017 года. Однако до настоящего времени никаких документов дольщики не увидели, а работы на объектах не возобновились. Из девяти домов-долгостроев сегодня один — третья секция «Светлого 8» — находится в высокой стадии готовности, еще три имеют неполное количество этажей, остальные — на стадии котлована.«Губернатор Евгений Куйвашев в сентябре 2017 года на митинге обещал нам встречу, но так ее и не провел. Кроме того, должно было быть подписано трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику — ГК «ТЭН», и он заходит на наши стройки. Документ должен был быть подписан до конца 2017 года, но этого так и не произошло, как мы понимаем, все осталось на уровне разговоров», — сказала Анастасия Парамонова.Между тем власти региона продолжают попытки успокоить обманутых граждан, поясняя, что работа по каждому объекту ведется «в ручном режиме», а это требует времени.«Ситуации с дольщиками возникают разные. В каждом конкретном случае она своя. Где-то не оформлены земельные отношения, где-то недобросовестный застройщик. Для каждого случая мы рассматриваем свой «рецепт», — пояснил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Евгений Куйвашев.Тем не менее дольщики арамильских долгостроев намерены добиваться конкретных действий по завершению строительства их жилья. Так, 17 января 2017 года инициативная группа граждан, пострадавших от действий компаний «Лоджик-Девелопмент», планирует принять участие в заседании координационного совета по проблеме обманутых дольщиков.«Мы надеемся, что обещания все-таки будут выполнены, и стройки возобновятся, но пока все только на словах. Нас просили не выходить и не митинговать. До Нового года мы ждали, но вопросы не были урегулированы. Поскольку обещания не выполнены, многие из нас готовы выйти на митинг после координационного совета. Люди готовы на голодовку», — сказала Анастасия Парамонова.Таким образом, ситуация с обманутыми дольщиками в Арамильском ГО может перерасти в серьезную социальную проблему. Уже сегодня граждане, пострадавшие от структур «Лоджик-Девелопмент», намерены направить обращение с просьбой о помощи на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.УрБК будет следить за развитием событий.