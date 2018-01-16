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Арамильские дольщики готовят протесты
16 январь 2018 (16:15)
В Арамильском городском округе нарастает социальная напряженность, связанная с заморозкой строительства целого ряда объектов группы компаний «Лоджик-Девелопмент». Среди них жилые комплексы «Новый свет», «Фортуна», «Ясный», «Светлый 8/3», «Светлый 12». Несмотря на заверения властей, что для этих домов найден новый застройщик, работы на площадках так и не возобновились. В результате порядка 400 семей остаются без жилья и готовятся к протестным акциям вплоть до объявления голодовки.
Напомним, ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», руководителем которого выступал Захар Ивачев, а также ООО «Лоджик-Девелопмент» в 2015-2016 годы начали строительство нескольких жилых комплексов в г. Арамили и п. Светлый Арамильского ГО. Сдать дома в эксплуатацию застройщики планировали не позднее 2017 года, однако все объекты были заморожены, а обе компании попытались уйти в банкротство.
Как рассказала УрБК дольщица долгостроя на ул. Светлой, 8/3 в поселке Светлом Анастасия Парамонова, она стала одной из 400 граждан-участников строительства, оставшихся без квартиры в результате действий недобросовестного застройщика. Женщина провела сегодня одиночный пикет возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге.
«Я купила квартиру по переуступке требований в июле 2016 года. К августу нам обещали выдать ключи, стройка шла. Но в сентябре работы остановились, мы узнали, что все деньги выведены со счетов застройщика, а ООО «Лоджик-Девелопмент» уходит в банкротство. То же самое происходило и с другим юрлицом застройщика — ИГК «Лоджик-Девелопмент». После наших обращений в различные ведомства банкротные процессы были прекращены, по фактам махинаций с деньгами дольщиков и превышения полномочий заведены уголовные дела. А для завершения возведения нашего жилья власти пообещали найти инвестора», — пояснила Анастасия Парамонова.
По ее словам, трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику должно было быть подписано до конца 2017 года. Однако до настоящего времени никаких документов дольщики не увидели, а работы на объектах не возобновились. Из девяти домов-долгостроев сегодня один — третья секция «Светлого 8» — находится в высокой стадии готовности, еще три имеют неполное количество этажей, остальные — на стадии котлована.
«Губернатор Евгений Куйвашев в сентябре 2017 года на митинге обещал нам встречу, но так ее и не провел. Кроме того, должно было быть подписано трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику — ГК «ТЭН», и он заходит на наши стройки. Документ должен был быть подписан до конца 2017 года, но этого так и не произошло, как мы понимаем, все осталось на уровне разговоров», — сказала Анастасия Парамонова.
Между тем власти региона продолжают попытки успокоить обманутых граждан, поясняя, что работа по каждому объекту ведется «в ручном режиме», а это требует времени.
«Ситуации с дольщиками возникают разные. В каждом конкретном случае она своя. Где-то не оформлены земельные отношения, где-то недобросовестный застройщик. Для каждого случая мы рассматриваем свой «рецепт», — пояснил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Евгений Куйвашев.
Тем не менее дольщики арамильских долгостроев намерены добиваться конкретных действий по завершению строительства их жилья. Так, 17 января 2017 года инициативная группа граждан, пострадавших от действий компаний «Лоджик-Девелопмент», планирует принять участие в заседании координационного совета по проблеме обманутых дольщиков.
«Мы надеемся, что обещания все-таки будут выполнены, и стройки возобновятся, но пока все только на словах. Нас просили не выходить и не митинговать. До Нового года мы ждали, но вопросы не были урегулированы. Поскольку обещания не выполнены, многие из нас готовы выйти на митинг после координационного совета. Люди готовы на голодовку», — сказала Анастасия Парамонова.
Таким образом, ситуация с обманутыми дольщиками в Арамильском ГО может перерасти в серьезную социальную проблему. Уже сегодня граждане, пострадавшие от структур «Лоджик-Девелопмент», намерены направить обращение с просьбой о помощи на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
УрБК будет следить за развитием событий.
Напомним, ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», руководителем которого выступал Захар Ивачев, а также ООО «Лоджик-Девелопмент» в 2015-2016 годы начали строительство нескольких жилых комплексов в г. Арамили и п. Светлый Арамильского ГО. Сдать дома в эксплуатацию застройщики планировали не позднее 2017 года, однако все объекты были заморожены, а обе компании попытались уйти в банкротство.
Как рассказала УрБК дольщица долгостроя на ул. Светлой, 8/3 в поселке Светлом Анастасия Парамонова, она стала одной из 400 граждан-участников строительства, оставшихся без квартиры в результате действий недобросовестного застройщика. Женщина провела сегодня одиночный пикет возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге.
«Я купила квартиру по переуступке требований в июле 2016 года. К августу нам обещали выдать ключи, стройка шла. Но в сентябре работы остановились, мы узнали, что все деньги выведены со счетов застройщика, а ООО «Лоджик-Девелопмент» уходит в банкротство. То же самое происходило и с другим юрлицом застройщика — ИГК «Лоджик-Девелопмент». После наших обращений в различные ведомства банкротные процессы были прекращены, по фактам махинаций с деньгами дольщиков и превышения полномочий заведены уголовные дела. А для завершения возведения нашего жилья власти пообещали найти инвестора», — пояснила Анастасия Парамонова.
По ее словам, трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику должно было быть подписано до конца 2017 года. Однако до настоящего времени никаких документов дольщики не увидели, а работы на объектах не возобновились. Из девяти домов-долгостроев сегодня один — третья секция «Светлого 8» — находится в высокой стадии готовности, еще три имеют неполное количество этажей, остальные — на стадии котлована.
«Губернатор Евгений Куйвашев в сентябре 2017 года на митинге обещал нам встречу, но так ее и не провел. Кроме того, должно было быть подписано трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику — ГК «ТЭН», и он заходит на наши стройки. Документ должен был быть подписан до конца 2017 года, но этого так и не произошло, как мы понимаем, все осталось на уровне разговоров», — сказала Анастасия Парамонова.
Между тем власти региона продолжают попытки успокоить обманутых граждан, поясняя, что работа по каждому объекту ведется «в ручном режиме», а это требует времени.
«Ситуации с дольщиками возникают разные. В каждом конкретном случае она своя. Где-то не оформлены земельные отношения, где-то недобросовестный застройщик. Для каждого случая мы рассматриваем свой «рецепт», — пояснил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге Евгений Куйвашев.
Тем не менее дольщики арамильских долгостроев намерены добиваться конкретных действий по завершению строительства их жилья. Так, 17 января 2017 года инициативная группа граждан, пострадавших от действий компаний «Лоджик-Девелопмент», планирует принять участие в заседании координационного совета по проблеме обманутых дольщиков.
«Мы надеемся, что обещания все-таки будут выполнены, и стройки возобновятся, но пока все только на словах. Нас просили не выходить и не митинговать. До Нового года мы ждали, но вопросы не были урегулированы. Поскольку обещания не выполнены, многие из нас готовы выйти на митинг после координационного совета. Люди готовы на голодовку», — сказала Анастасия Парамонова.
Таким образом, ситуация с обманутыми дольщиками в Арамильском ГО может перерасти в серьезную социальную проблему. Уже сегодня граждане, пострадавшие от структур «Лоджик-Девелопмент», намерены направить обращение с просьбой о помощи на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
УрБК будет следить за развитием событий.
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