В Арамили обманутые дольщики готовятся начать голодовку

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В Арамили дольщики из девяти долгостроев готовятся к проведению митингов и началу голодовки. Об этом корреспонденту УрБК сказала Анастасия Парамонова, которая осталась без квартиры из-за заморозки строительства на улице Светлой, 8/3.Женщина провела сегодня одиночный пикет возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге. Таким образом она хотела напомнить руководству региона о дольщиках, которые вложили свои средства в жилье, которое возводили ООО «Лоджик Девелопмент» и ООО ИГК «Лоджик-Девеломент». Директором этих организаций являлся ранее Захар Ивачев. Все девять домов, которые строили эти компании, планировалось сдать в течение 2017 года. В настоящее время незавершенные объекты фактически заброшены. Без квартир остались порядка 400 семей.«Губернатор Евгений Куйвашев в сентябре 2017 года на митинге обещал нам встречу, но так ее и не провел. Кроме того, должно было быть подписано трехстороннее соглашение о выделении земельного участка новому застройщику — ГК «ТЭН», и он заходит на наши стройки. Документ должен был быть подписан до конца 2017 года, но этого так и не произошло», — сказала А. Парамонова.По ее словам, 17 января 2017 года должно пройти заседание координационного совета по проблеме обманутых дольщиков.«Мы надеемся, что обещания все-таки будут выполнены, и стройки возобновятся, но пока все только на словах. Нас просили не выходить и не митинговать. До нового года мы ждали, но вопросы не были урегулированы. Поскольку обещания были не выполнены, многие дольщики готовы выйти на митинг после координационного совета. Люди готовы на голодовку», — сказала Анастасия Парамонова.Также она добавила, что обманутые дольщики отправят сегодня обращение с просьбой о помощи на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.