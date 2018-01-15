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В Уральском управлении ЦБ признали незаконным отказ от приема новых купюр

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. В наличный денежный оборот Свердловской области продолжают поступать новые банкноты Банка России достоинством 200 и 2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ.



Новые деньги можно получить в кассах и банкоматах банков, при расчетах в предприятиях торговли и сферы услуг.



«Уральское главное управление Банка России напоминает, что банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, на транспорте и других местах торговли и оказания услуг потребителям. Отказы в приеме новых купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2 тыс. руб. — официальные средства платежа, как и другие банкноты, находящиеся в обращении», — говорится в сообщении.



В случае отказа принимать к оплате товаров и услуг новые банкноты граждане могут обратиться с жалобой в интернет-приемную Банка России или в учреждения Роспотребнадзора.



Купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. были введены в обращение на территории РФ 12 октября 2017 года. В первую очередь они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, — Севастополь и Владивосток. В массовое обращение по всей стране банкноты будут поступать поэтапно, по мере готовности банкоматов и кассового оборудования.

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