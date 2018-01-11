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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Ростов-на-Дону — Тель-Авив
11 январь 2018 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новый рейс Ростов-на-Дону — Тель-Авив. Он будет выполняться по средам, сообщает пресс-служба перевозчика.
С 28 марта 2018 года можно отправиться в путешествие в Тель-Авив по цене от 210 долл. США в одну сторону и от 445 долл. США за билет туда-обратно (все сборы включены). Билеты уже в продаже.
«Планируя путешествие в яркий и самобытный Тель-Авив, обязательно посетите местные достопримечательности. Старый город Яффо с антикварными лавочками, бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, центр Азриэли, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, целебные воды Мертвого моря. Кроме того, можно прогуляться по блошиным рынкам города, например, Сарона Маркет, рынок Карамель, рынок в Яффо. Там можно найти не только разные деликатесы, но и действительно редкие сувениры и антиквариат», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, «Уральские авиалинии» выполняют регулярные рейсы в Тель-Авив из аэропорта Жуковский, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.
Приобрести билеты можно уже сейчас на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
С 28 марта 2018 года можно отправиться в путешествие в Тель-Авив по цене от 210 долл. США в одну сторону и от 445 долл. США за билет туда-обратно (все сборы включены). Билеты уже в продаже.
«Планируя путешествие в яркий и самобытный Тель-Авив, обязательно посетите местные достопримечательности. Старый город Яффо с антикварными лавочками, бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, центр Азриэли, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, целебные воды Мертвого моря. Кроме того, можно прогуляться по блошиным рынкам города, например, Сарона Маркет, рынок Карамель, рынок в Яффо. Там можно найти не только разные деликатесы, но и действительно редкие сувениры и антиквариат», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, «Уральские авиалинии» выполняют регулярные рейсы в Тель-Авив из аэропорта Жуковский, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.
Приобрести билеты можно уже сейчас на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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