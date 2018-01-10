Дайджест

Глава Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов к переговорам с Пхеньяном на высшем уровне, в том числе к встрече южнокорейского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство «Ренхап».



При этом он отметил, что для этого должны быть выполнены определенные условия.



«Переговоры ради переговоров не могут быть целью», — отметил Мун Чжэ Ин.



Он добавил, что денуклеаризация КНДР столь же важна, как и налаживание отношений между двумя странами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: