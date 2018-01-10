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Глава Южной Кореи готов встретиться с Ким Чен Ыном

10 январь 2018 (17:25)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов к переговорам с Пхеньяном на высшем уровне, в том числе к встрече южнокорейского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

При этом он отметил, что для этого должны быть выполнены определенные условия.

«Переговоры ради переговоров не могут быть целью», — отметил Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что денуклеаризация КНДР столь же важна, как и налаживание отношений между двумя странами.

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