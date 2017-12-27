Белоярская АЭС подвела итоги года

На Белоярской АЭС (предприятие концерна «Росэнергоатом» ГК «Росатом» в Заречном) подвели предварительные итоги 2017 года. Среди производственных достижений атомной станции — досрочное выполнение верхнего целевого уровня выработки электроэнергии, начало вывоза отработавшего ядерного топлива первых энергоблоков, реализация экологических проектов. Коллектив предприятия в течение года получил награды в области науки и техники, культуры безопасности, а также за личные заслуги.В первой декаде декабря атомная станция досрочно выполнила верхний целевой уровень выработки электроэнергии — 9 849 млн кВтч. Как отмечают на предприятии, ожидаемая выработка на конец года может составить рекордное за всю более чем полувековую историю Белоярской АЭС значение в 10 200 млн кВтч.«Это обусловлено, во-первых, безотказной работой энергоблока № 4 с реактором БН-800. Так как энергоблок новый, при планировании была учтена возможность выработки на 6% ниже. Но он отработал без замечаний, и 6% выработки мы получили дополнительно. Во-вторых, мы перенесли срок вывода энергоблока № 4 в планово-профилактический ремонт за счёт более эффективного использования топлива на основе дополнительных расчётов, сделанных нашими специалистами. В-третьих, мы смогли сэкономить 8 суток на проведении планово-профилактических ремонтов на энергоблоке № 3 с реактором БН-600 за счет оптимизации процессов выполнения работ. Так что досрочная выработка — это не плохое планирование, а наша хорошая работа», — пояснил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.Также 2017 год ознаменовался началом вывоза отработавшего топлива первых энергоблоков Белоярской АЭС с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 на переработку. Это стало ключевым шагом на пути к выводу из эксплуатации данных энергоблоков, окончательно остановленных ещё в 1981 и 1989 годах соответственно.«Полностью вывезти отработавшее ядерное топливо первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли», — пояснили в пресс-службе предприятия.Одним из наиболее крупных событий уходящего года для Белоярской АЭС стала Международная конференция МАГАТЭ по быстрым реакторам и соответствующим топливным циклам (FR-17), прошедшая в Екатеринбурге в июне. В ходе форума около 250 иностранных специалистов побывали на энергоблоках № 3 (БН-600) и № 4 (БН-800) в рамках технических туров.«Я считаю, что реакторы БН открывают дверь в тысячелетнюю историю чистой энергии. Реактор этого типа позволяет утилизировать опасные радиоактивные отходы, и с этой точки зрения повысить безопасность всей атомной энергетики. Если такая технология будет развиваться, это позволит всему миру стать безопаснее и чище. И я думаю, что через 50 лет люди будут говорить, что Белоярская АЭС оказалась пионером в этой технологии», — отметил генеральный директор Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Мэгвуд.Кроме того, в ходе Х Регионального общественного форума-диалога «Атомная энергия. Технологии будущего — снижение нагрузки на окружающую среду» в техническом туре на Белоярской АЭС побывали представители Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Общественного совета Госкорпорации «Росатом», правительства Свердловской области, экологи и общественные деятели.Отметим, что в 2017 году Белоярская АЭС стала бронзовым призером конкурса «Лучшая АЭС России» и была признана лучшей по культуре безопасности. А в рамках экологической программы по зарыблению Белоярского водохранилища в водоем атомщики выпустили порядка 270 тыс. мальков пестрого толстолобика.Больших успехов достиг и персонал атомной станции. Двум сотрудникам присуждена премия правительства РФ в области науки и техники за повышение эффективности эксплуатации, развитие и продление срока службы реактора БН-600. Сотрудники Белоярской АЭС завоевали первые места в компетенции «Сетевое и системное администрирование» на чемпионатах профессионального мастерства дивизионального уровня REASkills и отраслевого уровня AtomSkills. Команда атомной станции под руководством главного инженера Юрия Носова одержала победу на конкурсе «Человек года Росатома» в номинации «На шаг впереди». В течение года награды и почётные грамоты Белоярской АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» получили более 350 сотрудников предприятия.Таким образом, 2017 год для атомной станции стал продуктивным как с точки зрения развития производства, так и в контексте предоставления объективной информации о работе предприятия. Всего за год атомную станцию посетили 2 тыс. 700 человек, в том числе иностранные специалисты атомной отрасли и представители зарубежных СМИ.